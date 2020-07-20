Ali Koç Fenerbahçe'yi 7 bitirdi! Avrupa yalan oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ali Koç Fenerbahçe'yi 7 bitirdi! Avrupa yalan oldu

'yi 7 bitirdi! Avrupa yalan oldu

Ali Koç Fenerbahçe'yi 7 bitirdi! Avrupa yalan oldu

Geçen sezonu 6’ncı bitiren ’un Fenerbahçesi, derbi mağlubiyeti sonrası ligi 7’nci sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takımda yaşanan çöküş maçıyla devam ederken, Avrupa da yalan oldu.

Büyük umutlarla başkan olan , 'yi yedi bitirdi. Takvim'in haberine göre, sezonun son derbisinde 'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, 'un da galip gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'in bu sonuçların ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almaması kesinlik kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon ligin son 2 haftasına kadar küme düşme tehlikesi yaşayayan Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamlamıştı.

AVRUPA YALAN OLDU
Bu sezon ise geçen sezondan daha aşağıda bir sırada yer aldı. Büyük umutlarla kulüp başkanlığına gelen Ali Koç, 2. sezonda da hayal kırıklığı yaşattı. Fenerliler, sanal alemde "Avrupa da yalan da oldu" yorumunu yaptılar.

  1. 20.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Koç Fenerbahçe'yi 7 bitirdi! Avrupa yalan oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA