Ali Koç Fenerbahçe'yi 7 bitirdi! Avrupa yalan oldu
Geçen sezonu 6’ncı bitiren Ali Koç’un Fenerbahçesi, derbi mağlubiyeti sonrası ligi 7’nci sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takımda yaşanan çöküş Beşiktaş maçıyla devam ederken, Avrupa da yalan oldu.
Büyük umutlarla başkan olan Ali Koç, Fenerbahçe'yi yedi bitirdi. Takvim'in haberine göre, sezonun son derbisinde Beşiktaş'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, Alanyaspor'un da galip gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler'in bu sonuçların ardından önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almaması kesinlik kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon ligin son 2 haftasına kadar küme düşme tehlikesi yaşayayan Fenerbahçe ligi 6. sırada tamamlamıştı.
AVRUPA YALAN OLDU
Bu sezon ise geçen sezondan daha aşağıda bir sırada yer aldı. Büyük umutlarla kulüp başkanlığına gelen Ali Koç, 2. sezonda da hayal kırıklığı yaşattı. Fenerliler, sanal alemde "Avrupa da yalan da oldu" yorumunu yaptılar.
- 20.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ali Koç Fenerbahçe'yi 7 bitirdi! Avrupa yalan oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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