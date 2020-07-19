Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a veda! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe ile anlaşma sağlamıştı... Takımına böyle veda etti!

ile anlaşan 'tan 'a veda!

Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a veda!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ile yüksek ölçüde anlaşma sağlayan , maçının ardından bir veda mesajı yayınladı.

'in 33. haftasında , 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Gençlerbirliğini 2-0 yendi.

3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlı ekipte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ile anlaşma sağlayan , mücadelenin ardından bir veda mesajı yayınladı.

Sivasspor camiasına ve taraftarlarına teşekkür eden Yandaş, "Bugün kazanmanın verdiği sevinç kadar, bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim. Hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sivasspor ile 36 karşılaşmaya çıkan Mert Hakan Yandaş, 10 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:41
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