Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a veda!

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Gençlerbirliğini 2-0 yendi.

3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlı ekipte sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Mert Hakan Yandaş, mücadelenin ardından bir veda mesajı yayınladı.

Sivasspor camiasına ve taraftarlarına teşekkür eden Yandaş, "Bugün kazanmanın verdiği sevinç kadar, bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim. Hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sivasspor ile 36 karşılaşmaya çıkan Mert Hakan Yandaş, 10 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.