Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!

Yeni sezonda kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de somut gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı-lacivertliler, sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Sinan Gümüş'le prensip anlaşmasına varırken 3 transfer bombasını birden patlatmaya hazırlanıyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:46 Güncelleme: 16.07.2020 10:49
Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!

Yaz transfer sezonu öncesi hedeflerini belirleyen Fenerbahçe yönetimi hamlelerini bir bir gerçekleştiriyor.

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Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!

Kadrosuna kattığı genç oyuncularla geleceğini şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe asıl hamleyi ise Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak yapmıştı.

Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ekonomik sebepler kadar yabancı kontenjanındaki değişikliği de göz önünde bulundurarak yerli isimlere öncelik veren sarı-lacivertliler, eski bir Galatasaraylı olan Sinan Gümüş'le de prensip anlaşması sağladı.

Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!

Fenerbahçe 26 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!

İLK HEDEF ALPASLAN ÖZTÜRK!
Fenerbahçe, bir diğer savaşı ise Alpaslan Öztürk için veriyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin başarılı savunmacısı için Galatasaray'la kıyasıya bir rekabet içinde.

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