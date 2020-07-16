Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!
Yeni sezonda kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de somut gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı-lacivertliler, sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Sinan Gümüş'le prensip anlaşmasına varırken 3 transfer bombasını birden patlatmaya hazırlanıyor.
16 Temmuz 2020 Perşembe 10:46
Güncelleme: 16.07.2020 10:49
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Yaz transfer sezonu öncesi hedeflerini belirleyen Fenerbahçe yönetimi hamlelerini bir bir gerçekleştiriyor.
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Kadrosuna kattığı genç oyuncularla geleceğini şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe asıl hamleyi ise Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak yapmıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ekonomik sebepler kadar yabancı kontenjanındaki değişikliği de göz önünde bulundurarak yerli isimlere öncelik veren sarı-lacivertliler, eski bir Galatasaraylı olan Sinan Gümüş'le de prensip anlaşması sağladı.
Fenerbahçe 26 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
İLK HEDEF ALPASLAN ÖZTÜRK! Fenerbahçe, bir diğer savaşı ise Alpaslan Öztürk için veriyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin başarılı savunmacısı için Galatasaray'la kıyasıya bir rekabet içinde.