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21 Temmuz 2020, Salı
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'ye şoku! İmzayı atıyor

Fenerbahçe'ye Hüseyin Eroğlu şoku! İmzayı atıyor

Gelecek sezon altyapısında göreve getirileceği iddia edilen , 1. Lig ekibi ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıyor.

1'inci Lig ekiplerinden 'da yönetim sözleşmesi sona eren teknik direktör ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Başkan 'ın önümüzdeki günlerde deneyimli teknik adamla bir araya gelerek 2023 yılına kadar nikah tazeleyeceği öğrenildi.

ekibini 2012 yılından bu yana çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nun da başka kulüplerden teklif almasına rağmen yuvada kalmak istediği belirtildi. Pandemi nedeniyle sezona verilen arada altyapısında görev yapması için teklif aldığı iddia edilen teknik patron Eroğlu'na 'den bazı kulüplerin de talip olduğu ileri sürülmüştü.

Kırmızı-lacivertli kulüpte uzun yıllar görev almasını bekleyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından, "'nin 'u olacak" yorumu yapılan İzmirli çalıştırıcı, Altınordu'ya 2012-13 sezonunda 3'üncü Lig'de bir sonraki sezon ise 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşattı.

2014-15 sezonundan bu yana 1'inci Lig'de mücadele eden Altınordu, son 6 sezonda Play-Off biletini 4 kez son anda kaçırırken, geride bıraktığımız sezon ise kümede kalmayı bitime 1 hafta kala garantiledi. Hüseyin Eroğlu, kadrosunda yabancı bulundurmayan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç oyuncuları vitrine çıkararak dikkat çekiyor.



Kaynak: DHA

  1. 21.07.2020
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