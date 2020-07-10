Fenerbahçe yeni sezonda genç futbolculara ağırlık verecek!

Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de genç isimler ayrı bir önem teşkil edecek. Sarı-lacivertli yönetim yapacağı transferlerle iddialı bir takım kurmayı amaçlarken, bir yandan da potansiyeli yüksek olan genç yıldız adaylarına büyük özen gösteriyor.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, A takım kadrosunda bulunan genç oyuncular Ömer Faruk Beyaz, Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan ile özel olarak ilgileniyor.





PORTEKİZ EKİPLERİ RADARINA ALDI

Cenk Alptekin, sarı lacivertlilere 2012 yılında eski altyapı antrenörü Semih Özü tarafından kazandırıldı. U19 takımında görev aldıktan sonra Ali Koç'un başkan olduğu 2018 yazında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

19 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kaldı. Cenk Alptekin sezon içinde U19 takımda görev alırken, Portekiz takımlarının scoutları tarafından gelip yerinde takip edildi. Genç stoper ile ilgili rapor tutan scout ekipleri bilgileri kulüplere gönderdi. Portekiz 1. ve 2. lig takımlarından Cenk ile ilgilenen şu ana kadar 3 kulüp bulunuyor. Cenk'in kariyerindeki hedeflerinin başında takımda oynayarak kendini geliştirmek yer alıyor.

19 yaşındaki futbolcu ile ilgili Fenerbahçe'ye ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Sezon sona erdikten sonra Fenerbahçe ile Cenk Alptekin arasında durum değerlendirmesi yapılması bekleniyor.

MERİH DEMİRAL VAKASI YAŞANMASINI İSTEMİYORLAR

Fenerbahçe özellikle ikinci Merih Demiral vakası olmaması için genç oyuncular ile ilgili çok dikkatli davranıyor.

Juventus'ta ülkemizi gururlandıran Merih Demiral geçmişte Fenerbahçe'de süre bulamaması nedeniyle kulüpten ayrılarak Portekiz'in yolunu tutmuştu.



Cenk Alptekin, İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarının maç kadrosunda yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesinden dolayı genç oyuncular şu ana kadar süre alamadı. Genç yıldız U19 takımıyla bu sezon 19 maçta forma giydi ve 2 gol attı. 1.92 boyunda sol ayaklı stoper olan Cenk Alptekin güçlü fizik yapısı ile de dikkat çekiyor.