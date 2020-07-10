Fenerbahçe Alex De Souza'ya teknik direktörlük teklifi yaptı mı? Resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilertli eski futbolcu, kendisine yöneltilen teknik direktörlük sorusunu cevaplarken, Jailson'un gösterdiği performansa ilişkin görüşlerini aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Alex, kendisine yöneltilen teknik direktörlük veya yöneticilik sorusuna ,"Teknik direktörlük için bir davet geleceğine inanmıyorum çünkü Emre ile iyi bir ilişkim var, onunla uzun süre birlikte oynadık, sürekli görüşüyoruz ve bu konu hakkında bana birşey söylemedi." dedi.
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Alex konuşmasının devamında, "Sanırım bir Türk teknik direktörün peşindeler." yanıtını verdi.
JAILSON DEĞERLENDİRMESİ
Brezilyalı efsane, konuşmasının devamında, "Jailson şu anda gerçek mevkinde oynamıyor. Gremio'da, orta sahada iyi bir performans sergiliyordu. Aslında, Fenerbahçe kariyerine başladığında iyiydi. Ancak, Fenerbahçe stopersiz sezonunda onu değerlendirdi. Sonrasında Gustavo, Jailson'un yerine alındı. Jailson, kendi mevkinde olmayan yerlerde oynadı. O, bir savunmacı olarak oynayacak futbol karakterine sahip değil. Şu anda takımın istikrarsız görüntüsünde bir sebep gibi görünüyor." dedi.
"SİVASSPOR İNANILMAZ"
Alex, konuşmasının devamında Sivasspor'un bu sezon yakaladığı çıkışı değerlendirirken, "İnanılmaz bir şekilde Sivasspor favori oldu. Sivasspor daha düzenli bir ekip ve daha az baskısı var. Fenerbahçe bu sezon çok kapandı ve 6 sene herhangi bir kupa kaldırmamak onlar için karmaşık bir duruma neden oldu." dedi.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 15:27
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