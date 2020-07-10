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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Kruse'den transfer sürprizi! Geri mi dönüyor?

Kruse'den transfer sürprizi! Geri mi dönüyor?

Kruse'den transfer sürprizi! Geri mi dönüyor?

'den olaylı bir şekilde ayrılan , eski takımına geri dönebilir... Alman medyasında yer alan habere göre yıldız futbolcunun yeni adresi eski takımı olacak. İddiaya yönetim, bunun için çalışmalarına başladı bile! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız 'nin geleceği şekil buluyor.

Alman medyasında yer alan iddialara göre Kruse için Werder Bremenli yetkililer, oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı bile.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kruse için herhangi bir ücret ödemeyecek ve oyuncuyu bu şekilde kadrosuna katacak.

Max Kruse, bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkarken 7 gol 7 asist üretti.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 16:38
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