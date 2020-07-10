Kruse'den transfer sürprizi! Geri mi dönüyor?
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, eski takımına geri dönebilir... Alman medyasında yer alan habere göre yıldız futbolcunun yeni adresi eski takımı olacak. İddiaya yönetim, bunun için çalışmalarına başladı bile! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse'nin geleceği şekil buluyor.
Alman medyasında yer alan iddialara göre Kruse için Werder Bremenli yetkililer, oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı bile.
ÜCRETSİZ DÖNÜYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kruse için Werder Bremen herhangi bir ücret ödemeyecek ve oyuncuyu bu şekilde kadrosuna katacak.
Max Kruse, bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkarken 7 gol 7 asist üretti.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 16:38
- Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılma itirazı 16 Temmuz'da görüşülecek!
- Ankara Demirspor'dan flaş karar! Ligden çekilme...
- Kruse'den transfer sürprizi! Geri mi dönüyor?
- Son dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...
- Toprak Razgatlıoğlu corona virüsü arasının ardından ilk kez piste çıktı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kruse'den transfer sürprizi! Geri mi dönüyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.