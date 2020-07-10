Kruse'den transfer sürprizi! Geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse'nin geleceği şekil buluyor.

Alman medyasında yer alan iddialara göre Kruse için Werder Bremenli yetkililer, oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı bile.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kruse için Werder Bremen herhangi bir ücret ödemeyecek ve oyuncuyu bu şekilde kadrosuna katacak.

Max Kruse, bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkarken 7 gol 7 asist üretti.