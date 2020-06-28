Max Kruse transferde yeni rotasını resmen açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse transferde yeni rotasını resmen açıkladı!

transferde yeni rotasını resmen açıkladı!

Max Kruse transferde yeni rotasını resmen açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda alacaklarını alamadığı nedeniyle 'ya giden ve 'yle kontratını tek taraflı fesheden yıldız futbolcu , yeni rotasının olacağını açıkladı.

Yaz döneminde 'ye transfer olan ve geçtiğimiz haftalarda olaylı bir şekilde sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran , 'a konuştu.

Fenerbahçe ile yolları ayırmasında haklı olduğunu ifade eden Kruse, "Hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

YENİ ROTA BUNDESLIGA!

Transferde yeni rotasının olduğunu dile getiren Alman yıldız, "Paranın benim için artık önemi yok. Neredeyse tüm Bundesliga takımlarına maddi olarak uyacağıma inanıyorum. Geri dönmek istiyorum" diye konuştu.

WERDER BREMEN İDDİALARINA YANIT

Werder Bremen'e geri döneceği şeklinde çıkan iddialar hakkında ise 32 yaşındaki futbolcu, "Şu an için olur, olmaz diyemem. Çok büyük bir ihtimal değil ama 'Giderim' veya 'Gitmem' gibi bir şey söyleyemem. Werder Bremen'de bana her zaman doğru rolü verdiler. Ancak, teknik direktör Florian Kohfeldt'in biraz kibirli olduğunu düşünüyordum. Çünkü, bu iş için en doğru kişinin kendisi olduğunu söylerdi. Bu işi yapıyorsan, kendine biraz güvenin olacak. Kendine güvenmiyorsan, bu işi yapamazsın ve takım da sana inanmaz. Fakat, bana her zaman dürüst bir şekilde yaklaştı. Kohfeldt, her zaman açık fikirli bir teknik direktördü. İşe başladığında her şeyi bilmiyordu. Oyunculardan öneriler ve tavsiyeler alırdı. Hiçbir zaman reddetmezdi" dedi.

TESİSLERDE VİDEO PAYLAŞMIŞTI

'ya geri dönen Max Kruse, geçtiğimiz günlerde ülkesinin köklü kulüplerinden Stuttgart'ın tesislerine girerken video paylaşmıştı. Almanya İkinci Ligi'nde 2. sırada yer alan Stuttgart, bulunduğu pozisyonu kaybetmemesi durumunda yeniden Bundesliga'ya çıkacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 16:52
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