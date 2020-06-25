Max Kruse'den olay paylaşım! Yeni takımı...

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse'den flaş paylaşım...

Alman futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Stuttgart takımının tesislerinde olduğu görüldü.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTI İDDİASI

31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya tamamen dönmek istediği ve Bundesliga'ya yeniden yükselen Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Hatta Kruse'nin dün itibariyle Stuttgart yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptığı öne sürüldü.

Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkarken 7 gol 8 asist üretmişti.