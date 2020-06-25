Max Kruse'den olay paylaşım! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman yıldız Max Kruse, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kruse, Alman kulübü Stuttgart'ın antrenman tesislerinde görüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse'den flaş paylaşım...
Alman futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Stuttgart takımının tesislerinde olduğu görüldü.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTI İDDİASI
31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya tamamen dönmek istediği ve Bundesliga'ya yeniden yükselen Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Hatta Kruse'nin dün itibariyle Stuttgart yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptığı öne sürüldü.
Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkarken 7 gol 8 asist üretmişti.
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 16:24
- Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü golcünün transferine ret!
- Fenerbahçe'de Obradovic devri bitmedi! Resmen devreye girdi ve teklif...
- Galatasaray ve Beşiktaş istemişti Göztepe alıyor! Görüşmeler başladı
- Galatasaray taraftarı havalara uçacak! O efsane Fatih Terim ile görüşmelere başlıyor
- Sinan Gümüş transferi için resmi açıklama! Sezon sonunda...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse'den olay paylaşım! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.