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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse'den flaş paylaşım! Yeni takımını duyurdu

'den olay paylaşım! Yeni takımı...

Max Kruse'den olay paylaşım! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman yıldız , yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kruse, Alman kulübü 'ın antrenman tesislerinde görüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan 'den flaş paylaşım...

Alman futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, takımının tesislerinde olduğu görüldü.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTI İDDİASI
31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya tamamen dönmek istediği ve Bundesliga'ya yeniden yükselen Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Hatta Kruse'nin dün itibariyle Stuttgart yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptığı öne sürüldü.

Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkarken 7 gol 8 asist üretmişti.

Max Kruse'den flaş paylaşım! Yeni takımı...

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 16:24
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