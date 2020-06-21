Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Perulu golcü Marco Aldair Rodriguez ile el sıkıştığı iddia edildi. Peru'nun Deportivo Binacional Kulübü'nde oynayan 25 yaşındaki forvet, kariyerinde 148 maçta 28 gol+13 asist kaydetti. Kanatta da oynayabilen Aldair için "Güçlü ve potansiyeli yüksek bir yetenek" yorumları yapılıyor.