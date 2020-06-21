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21 Haziran 2020, Pazar
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Perulu golcü

Perulu golcü

 çalışmalarını sürdüren 'nin Perulu golcü ile el sıkıştığı iddia edildi.

çalışmalarını sürdüren 'nin Perulu golcü ile el sıkıştığı iddia edildi. Peru'nun Deportivo Binacional Kulübü'nde oynayan 25 yaşındaki forvet, kariyerinde 148 maçta 28 gol+13 asist kaydetti. Kanatta da oynayabilen Aldair için "Güçlü ve potansiyeli yüksek bir yetenek" yorumları yapılıyor.

  1. 21.6.2020
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