Fenerbahçe'de resmi imza atılıyor! Obradovic ile 3 yıl...
Fenerbahçe'de son dakika Zeljko Obradovic gelişmesi... Yılan hikayesine dönen bu gelişme, artık son raddesine geldi. Aktarılan bilgilere göre Sırp antrenör, sarı lacivertlilerle 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Zeljko Obradovic konusu mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a gelen efsane koç, sarı-lacivertlilerle yeniden anlaşmaya vardı.
Sırp gazeteci Marko Ljubomirovic'in duyurduğu haberin detayları şöyle;
Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı. Buna göre Obradovic, kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Anlaşmaya göre Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın bütçesi büyük oranda azalacak.
Taraflar, anlaşmanın geri kalan detaylarını görüşmek için bir kez daha bir araya gelecek.
Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon Euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon Euro'yu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.
ÖZEL UÇAĞI REDDETTİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Sırbistan'a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 13:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de resmi imza atılıyor! Obradovic ile 3 yıl... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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