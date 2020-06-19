Fenerbahçe'de resmi imza atılıyor! Obradovic ile 3 yıl... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de mutlu son! Anlaşma kaç yıllık?

'de resmi imza atılıyor! Obradovic ile 3 yıl...

Fenerbahçe'de resmi imza atılıyor! Obradovic ile 3 yıl...

'de son dakika gelişmesi... Yılan hikayesine dönen bu gelişme, artık son raddesine geldi. Aktarılan bilgilere göre Sırp antrenör, sarı lacivertlilerle 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

'de yılan hikayesine dönen konusu mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a gelen efsane koç, sarı-lacivertlilerle yeniden anlaşmaya vardı.

Sırp gazeteci Marko Ljubomirovic'in duyurduğu haberin detayları şöyle;

Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuştu ve anlaşmada mutlu sona ulaşıldı. Buna göre Obradovic, kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Anlaşmaya göre Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın bütçesi büyük oranda azalacak.

Taraflar, anlaşmanın geri kalan detaylarını görüşmek için bir kez daha bir araya gelecek.

Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon Euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon Euro'yu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.

ÖZEL UÇAĞI REDDETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Sırbistan'a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.

Fenerbahçe Beko Obradovic ile anlaştı!

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  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 13:22
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