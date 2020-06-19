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Bjelica'dan Fenerbahçe için resmi açıklama! "Sonunda İstanbul'a..."
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Teknik Sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çalışmlarına devam eden sarı lacivertliler, Türkiye Kupası'na havlu atmasının ardından rotasını Süper Lig'de ilk 5 sıraya çevirmişti. Bununla beraber teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin listesinde olduğu bilinen Nenad Bjelica, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
19 Haziran 2020 Cuma 09:48
Güncelleme: 19.06.2020 09:48
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Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, sarı lacivertliler hakkında konuştu.
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Yaptığı açıklamada Hırvatistan'daki günlerinden de bahseden tecrübeli antrenör, İstanbul'a gelip gelmeyeceğine dair dair net ifadeler kullandı.
Öte yandan Bjelica, İspanya'dan kendisine talip olup olmadıklarına dair de önemli bilgiler verdi.
Hırvat basınında konu ile ilgili yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"Fenerbahçe tarafından 1 aydır çağırılmayan Nenad Bjelica, Dinamo'yu zaman zaman izlemeye devam ediyor. Slaven Belupo ile oynanan karşılaşmyı izleyen Bjelica, Bruno Petkovic hakkında da konuştu.