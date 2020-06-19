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Bjelica'dan Fenerbahçe için resmi açıklama! "Sonunda İstanbul'a..."

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Teknik Sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çalışmlarına devam eden sarı lacivertliler, Türkiye Kupası'na havlu atmasının ardından rotasını Süper Lig'de ilk 5 sıraya çevirmişti. Bununla beraber teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin listesinde olduğu bilinen Nenad Bjelica, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

19 Haziran 2020 Cuma 09:48 Güncelleme: 19.06.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





