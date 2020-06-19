Kruse'nin ayrılığının perde arkasında o tartışma var! "Sen futbolcu musun..."

Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın ardından ikinci ayrılık gerçekleşti ancak bu ayrılık camiada tartışmalara neden oldu. Alman futbolcu Max Kruse, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetti. Bu olayın perde arkasında ise dikkat çeken bir ayrıntı olduğu ortaya çıktı. İşte Emre Belözoğlu ile Kruse'nin yaşadığı o süreç...