HaberlerGaleriKruse'nin ayrılığının perde arkasında o tartışma var! "Sen futbolcu musun..."
Kruse'nin ayrılığının perde arkasında o tartışma var! "Sen futbolcu musun..."
Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın ardından ikinci ayrılık gerçekleşti ancak bu ayrılık camiada tartışmalara neden oldu. Alman futbolcu Max Kruse, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetti. Bu olayın perde arkasında ise dikkat çeken bir ayrıntı olduğu ortaya çıktı. İşte Emre Belözoğlu ile Kruse'nin yaşadığı o süreç...
19 Haziran 2020 Cuma 09:37
Güncelleme: 19.06.2020 09:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de Max Kruse dönemi sona erdi... Sarı-lacivertli takımda oynadığı süre içinde futbolundan çok tavırlarıyla gündeme gelen Alman futbolcu, alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre ayrılığın fitilini Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmanın ateşlediği ortaya çıktı.
Kulübü daha önce FIFA'ya şikayet eden ve disiplinsiz hareketlerini sürdüren Kruse, Riva kampında nargile içmişti.
Kaptan Emre'nin, Alman oyuncuyu uyarması ile ikili arasında ipler gerildi.
"FUTBOLCU MUSUN YÖNETİCİ Mİ?"
Kruse'nin Emre'ye "Futbolcu musun, yönetici mi? Bana karışamazsın" dediği ve bu kavga sonrası Fenerbahçe'yi kafada bitirdiği öğrenildi.