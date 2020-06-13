Eduardo’dan yeni mesaj var
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Eduardo'nun menajerinden açıklama geldi. Henüz hiçbir takımla anlaşmadıklarını belirten ve 30 Haziran'da S. Arabistan takımı Al Hilal ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan menajer, ''Birden fazla takımla temas halindeyiz. Bir anlaşma olursa açıklarız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Eduardo'nun menajerinden açıklama geldi. Henüz hiçbir takımla anlaşmadıklarını belirten ve 30 Haziran'da S. Arabistan takımı Al Hilal ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan menajer, ''Birden fazla takımla temas halindeyiz. Bir anlaşma olursa açıklarız" ifadelerini kullandı.
- 13.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eduardo’dan yeni mesaj var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.