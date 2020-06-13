Eduardo’dan yeni mesaj var

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Eduardo'nun menajerinden açıklama geldi. Henüz hiçbir takımla anlaşmadıklarını belirten ve 30 Haziran'da S. Arabistan takımı Al Hilal ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan menajer, ''Birden fazla takımla temas halindeyiz. Bir anlaşma olursa açıklarız" ifadelerini kullandı.