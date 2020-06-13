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13 Haziran 2020, Cumartesi
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’dan yeni mesaj var

Eduardo’dan yeni mesaj var

'nin listesindeki 'nun menajerinden açıklama geldi. Henüz hiçbir takımla anlaşmadıklarını belirten ve 'da S. Arabistan takımı ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan menajer, ''Birden fazla takımla temas halindeyiz. Bir anlaşma olursa açıklarız" ifadelerini kullandı.

'nin listesindeki 'nun menajerinden açıklama geldi. Henüz hiçbir takımla anlaşmadıklarını belirten ve 'da S. Arabistan takımı ile sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan menajer, ''Birden fazla takımla temas halindeyiz. Bir anlaşma olursa açıklarız" ifadelerini kullandı.

  1. 13.6.2020
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