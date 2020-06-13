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13 Haziran 2020, Cumartesi
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'den bir ilk! Aktivasyon çalışması yapıldı

Fenerbahçe'den bir ilk! Aktivasyon çalışması yapıldı

yönetiminde ilk maçına çıkan 'de şimdiye dek görülmemiş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler maç günü olmasına rağmen dün aktivasyon antrenmanı yaptı.

Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkan 'de şimdiye dek görülmemiş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler maç günü olmasına rağmen dün aktivasyon antrenmanı yaptı. 'nde kampta bulunan oyuncular dün sabah 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından 'la oynanacak kritik maçın saatini beklemeye başladı.

  1. 13.6.2020
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