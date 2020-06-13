Fenerbahçe'den bir ilk! Aktivasyon çalışması yapıldı

Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de şimdiye dek görülmemiş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler maç günü olmasına rağmen dün aktivasyon antrenmanı yaptı. Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan oyuncular dün sabah 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından Kayserispor'la oynanacak kritik maçın saatini beklemeye başladı.