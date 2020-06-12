Galibiyetin mimarı Luiz Gustavo başarısının sırrını açıkladı!
Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü Kayserispor karşısında 2 dakikalık dilimde bulduğu gollerle maçı çevirmesini bildi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından Fenerbahçe'nin kazanmasında büyük pay sahibi olan Luiz Gustavo önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertliler 59. dakikada Bernard Mensah'ın golüyle Kayserispor karşısında 1-0 geriye düştü. Fenerbahçe 87'de Vedat Muriqi ve 88'de Luiz Gustavo ile geri dönüşü gerçekleştirdi ve 3 puanı kazandı.
Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.
"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"
Corona virüsünün dünya için zor geçtiğini vurgulayan Luiz Gustavo "Dünya için zor periyot, insanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Sağlıklı olmak en önemlisi, bunun için şükrediyorum." dedi.
"SANIRIM İŞİMİ SEVİYORUM"
32 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla ilgili olarak "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." diye konuştu.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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