Galibiyetin mimarı Luiz Gustavo başarısının sırrını açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Galibiyetin mimarı başarısının sırrını açıkladı!

Galibiyetin mimarı başarısının sırrını açıkladı!

Galibiyetin mimarı Luiz Gustavo başarısının sırrını açıkladı!

geriye düştüğü karşısında 2 dakikalık dilimde bulduğu gollerle maçı çevirmesini bildi. Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından Fenerbahçe'nin kazanmasında büyük pay sahibi olan önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertliler 59. dakikada Bernard Mensah'ın golüyle karşısında geriye düştü. 87'de Vedat Muriqi ve 88'de ile geri dönüşü gerçekleştirdi ve 3 puanı kazandı.

Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u yendiği maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"
Corona virüsünün dünya için zor geçtiğini vurgulayan Luiz Gustavo "Dünya için zor periyot, insanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Sağlıklı olmak en önemlisi, bunun için şükrediyorum." dedi.

"SANIRIM İŞİMİ SEVİYORUM"
32 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla ilgili olarak "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." diye konuştu.

  1. 13.06.2020
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