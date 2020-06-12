Emre Belözoğlu açıkladı! İşte veda tarihi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Emre Belözoğlu açıkladı! İşte veda tarihi

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, futbola veda edeceği tarihi ve Fenerbahçe'den sonra gönlünde yatan takımı da açıkladı. İşte Emre'nin açıklamaları...

12 Haziran 2020 Cuma 23:55 Güncelleme: 12.06.2020 23:56
Emre Belözoğlu açıkladı! İşte veda tarihi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

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Emre Belözoğlu açıkladı! İşte veda tarihi

Fenerbahçe'nin maçı kazanacak karakteri ortaya koyduğunu ifade eden Belözoğlu, "Ligde uzun bir süredir bir şansızlığımız var, lige iyi başladık ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluk için mücadele etmeye başladık ancak bazı şansızlıklar yaşadık. Elimizden geldiğince tüm takım arkadaşlarımız bir irade ortaya koydu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Emre Belözoğlu açıkladı! İşte veda tarihi

Bu şekilde futbol oynamanın oldukça zor olduğunun da altını çizen Belözoğlu, "Bütün takımlar için çok zorlu geçecek, bu yeni bir sezon başlangıcı olarak düşünülüyor ancak öyle değil, başka bir psikoloji altında bu maçlara çıkıyoruz"

Emre Belözoğlu açıkladı! İşte veda tarihi

Fenerbahçe'deki yeni yapılanma hakkında da konuşan Belözoğlu, "Şu anda sayın başkanımız önderliğinde yeni bir yapılanma hazırlanıyor. Hem 8 hafta en iyi şekilde bitirilecek hem de gelecek sezonun planları yapılıyor.

Emre Belözoğlu açıkladı! İşte veda tarihi

Bana hangi görev verilirse verilsin ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe taraftarının sabah uyandığında mutlu bir şekilde uyanması en az benim ailemin mutluluğu kadar önemli" dedi.

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