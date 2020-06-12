Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı!

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişiyle muhteşem bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan Luiz Gustavo Dias gündeme oturdu. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Brezilyalı yıldızı yere göğe sığdıramadı. İşte o yorumlar...

12 Haziran 2020 Cuma 23:34 Güncelleme: 12.06.2020 23:34
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo Kayserispor maçına damga vurdu.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı!

88. dakikada attığı füzeyle takımına galibiyeti getiren Gustavo sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

İşte o yorumlar...

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı!
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı!
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı!
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