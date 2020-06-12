Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sosyal medyayı yıktı!

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişiyle muhteşem bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan Luiz Gustavo Dias gündeme oturdu. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Brezilyalı yıldızı yere göğe sığdıramadı. İşte o yorumlar...