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11 Haziran 2020, Perşembe
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Hasan Ali tamam gibi

Hasan Ali tamam gibi

'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan 'da tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.

'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan 'da tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi. Yönetimin, 2+1 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli sol beki 1+1 yıl üzerinden anlaşmaya ikna ettiği öne sürüldü. Maaş olarak da yönetimin teklif ettiği 6.5 milyon TL'yi kabul ettiği bildirildi.
  1. 11.6.2020
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