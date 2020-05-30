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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'den bombası! bitiyor

Fenerbahçe'den Kenan Karaman bombası! Transfer bitiyor

'de transferde gaza bastı... Sarı lacivertliler, EURO ’nde dikkat çeken ’a göz dikti Düsseldorf’un düşmesi halinde transferin 2 milyon euro’ya biteceği iddia edildi. İşte detaylar...

EURO 'nde A formasıyla öne çıkan isimlerden olan , 'nin listesine girdi. Sarı-lacivertliler, 'da forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Kanarya, düşme potasında olan takımının 'ya veda etmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalacak olan yıldız futbolcunun transferinde pusuya yattı. Max Kruse ile birlikte Kenan'ın da menajerliğini yapan Ersin Akan'ın bu transferde Fenerbahçe kolaylık sağlamaya çalıştığı belirtilirken, milli futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi.

HER YERDE OYNUYOR!
Düsseldorf ile bu sezon daha çok forvet arkası oynayan Kenan Karaman, farklı bölgelerde de görev yapıyor. Milli Takım formasıyla Elemeleri'nde kanatlarda forma giyen Kenan, en uçta da oynuyor

Bu sezon Bundesliga'da 14 maçta forma giyen Kenan Karaman, 7 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.

  1. 30.5.2020
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