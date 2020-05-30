Fenerbahçe'den Kenan Karaman bombası! Transfer bitiyor

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım formasıyla öne çıkan isimlerden olan Kenan Karaman, Fenerbahçe'nin listesine girdi. Sarı-lacivertliler, Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Kanarya, düşme potasında olan takımının Bundesliga'ya veda etmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalacak olan yıldız futbolcunun transferinde pusuya yattı. Max Kruse ile birlikte Kenan'ın da menajerliğini yapan Ersin Akan'ın bu transferde Fenerbahçe kolaylık sağlamaya çalıştığı belirtilirken, milli futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi.



HER YERDE OYNUYOR!

Düsseldorf ile bu sezon daha çok forvet arkası oynayan Kenan Karaman, farklı bölgelerde de görev yapıyor. Milli Takım formasıyla EURO 2020 Elemeleri'nde kanatlarda forma giyen Kenan, en uçta da oynuyor



Bu sezon Bundesliga'da 14 maçta forma giyen Kenan Karaman, 7 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.