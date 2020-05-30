Fenerbahçe'den Kenan Karaman bombası! Transfer bitiyor
Fenerbahçe'de transferde gaza bastı... Sarı lacivertliler, EURO 2020 Elemeleri’nde dikkat çeken Kenan Karaman’a göz dikti Düsseldorf’un düşmesi halinde transferin 2 milyon euro’ya biteceği iddia edildi. İşte detaylar...
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım formasıyla öne çıkan isimlerden olan Kenan Karaman, Fenerbahçe'nin listesine girdi. Sarı-lacivertliler, Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Kanarya, düşme potasında olan takımının Bundesliga'ya veda etmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalacak olan yıldız futbolcunun transferinde pusuya yattı. Max Kruse ile birlikte Kenan'ın da menajerliğini yapan Ersin Akan'ın bu transferde Fenerbahçe kolaylık sağlamaya çalıştığı belirtilirken, milli futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi.
HER YERDE OYNUYOR!
Düsseldorf ile bu sezon daha çok forvet arkası oynayan Kenan Karaman, farklı bölgelerde de görev yapıyor. Milli Takım formasıyla EURO 2020 Elemeleri'nde kanatlarda forma giyen Kenan, en uçta da oynuyor
Bu sezon Bundesliga'da 14 maçta forma giyen Kenan Karaman, 7 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.
- 30.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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