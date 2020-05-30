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Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, futbol dünyasını sarsacak bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yerli ve genç oyuncuların transferine öncelik veren ve bunun yanında tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi. Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giyebileceği iddia edildi, yönetici Kemal Danabaş da konuyla ilgili bilgilendirildi. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Güncelleme: 30.05.2020 06:45
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Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. 12 Haziran tarihinde ise kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
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Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.
Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
Gelecek sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.