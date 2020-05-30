Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, futbol dünyasını sarsacak bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yerli ve genç oyuncuların transferine öncelik veren ve bunun yanında tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi. Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giyebileceği iddia edildi, yönetici Kemal Danabaş da konuyla ilgili bilgilendirildi. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri