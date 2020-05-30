Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, futbol dünyasını sarsacak bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yerli ve genç oyuncuların transferine öncelik veren ve bunun yanında tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi. Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun Çubuklu'yu giyebileceği iddia edildi, yönetici Kemal Danabaş da konuyla ilgili bilgilendirildi. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 30.05.2020 06:45
Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. 12 Haziran tarihinde ise kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

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Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.

Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

Yılın bombası patlıyor! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye gidecek

Gelecek sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

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