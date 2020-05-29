Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi için düşünülen isimlerden Tuncay Şanlı, bu konu hakkında Azerbaycan'da flaş açıklamalarda bulundu. CBC Sport'un 'Türkiye'den Futbol' programına telfonla bağlanan sarı-lacivertli eski futbolcu, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım" ifadesini kullandı.
Uzun yıllar top koşturduğu Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan Tuncay Şanlı, sessizliğini Azerbaycan'da bozdu.
"SEVE SEVE KABUL EDERİM"
CBC Sport'ta yayınlanan 'Türkiye'den Futbol' programına telefonla bağlanan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe iddiaları için, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim" ifadelerini kullandı.
- 29.05.2020
- Borussia Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
- Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları idari izinli mi sayılacak?
- Diego Costa 6 ay hapis cezası alabilir!
- Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni
- Brendan Rogers corona virüsüne yakalandığını açıkladı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.