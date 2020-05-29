Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım

Uzun yıllar top koşturduğu Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan Tuncay Şanlı, sessizliğini Azerbaycan'da bozdu.

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

CBC Sport'ta yayınlanan 'Türkiye'den Futbol' programına telefonla bağlanan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe iddiaları için, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim" ifadelerini kullandı.