Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Canlı yayında açıkladı! "F.Bahçe'de seve seve görev yaparım"

: 'de seve seve görev yaparım

Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım

'de yardımcı antrenörlük görevi için düşünülen isimlerden , bu konu hakkında 'da flaş açıklamalarda bulundu. Sport'un ''den ' programına telfonla bağlanan sarı-lacivertli eski futbolcu, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım" ifadesini kullandı.

Uzun yıllar top koşturduğu 'ye yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan , sessizliğini 'da bozdu.

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"
Sport'ta yayınlanan ''den ' programına telefonla bağlanan Tuncay Şanlı, Fenerbahçe iddiaları için, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim" ifadelerini kullandı.

  1. 29.05.2020
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