Tuncay Şanlı reçeteyi açıkladı: Kurtuluş gençlikte! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Tuncay Şanlı F.Bahçe'nin kurtuluş reçetesini açıkladı!

reçeteyi açıkladı: Kurtuluş gençlikte!

Tuncay Şanlı reçeteyi açıkladı: Kurtuluş gençlikte!

'nin eski futbolcusu , sarı-lacivertli kulübün kurtuluş reçetesini açıkladı. Şanlı yaptığı açıklamada, "Ekonomik krize karşı F.Bahçe ve tüm takımlar altyapıya yönelmeli” ifadeleri kullandı.

Sarı-lacivertli takımda yeni teknik heyette yer alması düşünülen isimlerden , Ajansspor'a konuştu. Tecrübeli isim, göreve çağrılması halinde hazır olduğunu belirtirken, kulüplere 'gençlere güvenin' tavsiyesinde bulundu. 38 yaşındaki Şanlı, "Kulüpler bu virüs olmadan önce de ekonomik olarak zaten zordaydı. Umarım bundan sonra kendi değerlerine yatırım yaparlar. Genç oyuncularımıza güvenmeleri gerek. Altyapı artık daha fazla önem kazanıyor" dedi.

"GÖREV VERİLİRSE HAZIRIM"

'nin de yeni yapılanmaya giderken, planlamayı çok iyi yapması gerektiğini vurgulayan Tuncay Şanlı, "Eski yıldızlar olarak biz kulüp kültürünü çok iyi biliyoruz. Hocalık ya da yöneticilik yapmak isteyen olursa bu yeni yapılanmada hizmet etmeleri gerekir. Göreve çağrılırsam ben de her zaman hazırım. Sahada olmak istiyorum ve her fırsatta kendimi geliştiriyorum, araştırıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 10.4.2020
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