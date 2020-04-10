Laurent Blanc: Oturmaktan sıkıldım
Fenerbahçe'nin gündeminde olan teknik direktör Laurent Blanc, tekrar çalışma zamanının artık geldiğini söyledi: Hazırlıklarımı yapıyorum. Döneceğim.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Laurent Blanc, Fransa'daki hastanelere yardım için düzenlenen kampanyaya bağışta bulundu. Herkesin evinden katıldığı canlı yayında Didier Deschamps, Blanc'a salgın sona erdiğinde artık tekrar çalışmaya başlama çağrısı yaptı. Blanc'ın bu davete, "Hazırlıklarımı yapıyorum. Çalışacağım. Zamanı geldi. Evde oturmakta n en fazla sıkılan benim" yanıtını vermesi dikkat çekti.
TAM BİR WINNER
Sarı-lacivertli önetimin temas kurduğu belirtilen Laurent Blanc tam bir "Winner=Kazanan"!.. PSG ile 3 kez, Bordeaux ile de 1 kez Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Fransız çalıştırıcının en büyük özelliği 2007'den 2016'ya kadar Fransa Milli Takımı da dahil çalıştırdığı tüm takımlarda kazanmayı alışkanlık haline getirmesi. İşte 54 yaşındaki Blanc'ın o istatistikleri:
DAUM DA MASADA!
Sarı-lacivertli yönetimin, hoca arayışında Christoph Daum'u da yeniden gündeme aldığı bildirildi. 66 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kulübü ve Türk futbolunu iyi tanıması nedeniyle listede. Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk yaşayan Daum, diğer 2 sezonunda ise şampiyonluğu son hafta kaybetti. Daum, Fenerbahçe ile ilgili sorulara, "Bekleyip, görelim" yanıtını vermişti.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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