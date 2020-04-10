Laurent Blanc: Oturmaktan sıkıldım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin gündemindeki isim konuştu: Hazırlıklarımı yapıyorum

: Oturmaktan sıkıldım

Laurent Blanc: Oturmaktan sıkıldım

'nin gündeminde olan , tekrar çalışma zamanının artık geldiğini söyledi: Hazırlıklarımı yapıyorum. Döneceğim.

'nin adaylarından , 'daki hastanelere yardım için düzenlenen kampanyaya bağışta bulundu. Herkesin evinden katıldığı canlı yayında Didier Deschamps, Blanc'a salgın sona erdiğinde artık tekrar çalışmaya başlama çağrısı yaptı. Blanc'ın bu davete, "Hazırlıklarımı yapıyorum. Çalışacağım. Zamanı geldi. Evde oturmakta n en fazla sıkılan benim" yanıtını vermesi dikkat çekti.

TAM BİR WINNER

Sarı-lacivertli önetimin temas kurduğu belirtilen Laurent Blanc tam bir "Winner=Kazanan"!.. ile 3 kez, Bordeaux ile de 1 kez Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Fransız çalıştırıcının en büyük özelliği 2007'den 2016'ya kadar Fransa da dahil çalıştırdığı tüm takımlarda kazanmayı alışkanlık haline getirmesi. İşte 54 yaşındaki Blanc'ın o istatistikleri:

DAUM DA MASADA!

Sarı-lacivertli yönetimin, hoca arayışında 'u da yeniden gündeme aldığı bildirildi. 66 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kulübü ve Türk futbolunu iyi tanıması nedeniyle listede. Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk yaşayan Daum, diğer 2 sezonunda ise şampiyonluğu son hafta kaybetti. Daum, Fenerbahçe ile ilgili sorulara, "Bekleyip, görelim" yanıtını vermişti.

  1. 10.4.2020
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