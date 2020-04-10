Fenerbahçe Marc Wilmots ile görüşmelere başladı!
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertliler hedefteki bir isimle görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots aldı. (Ajansspor)
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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