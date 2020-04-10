Fenerbahçe Marc Wilmots ile görüşmelere başladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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ile görüşmelere başladı!

Fenerbahçe Marc Wilmots ile görüşmelere başladı!

'de aldığı kötü sonuçlar sonrası ile yollarını ayıran 'de konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertliler hedefteki bir isimle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

arayışlarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran aldı. (Ajansspor)

  1. 10.04.2020
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