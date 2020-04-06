Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! Mevlüt Erdinç'ten bilgi aldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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'ye sürpriz teknik adam! 'ten bilgi aldı

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! Mevlüt Erdinç'ten bilgi aldı

'de arayışları son sürat devam ederken yönetim birçok aday üzerinde duruyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen ismin ise deneyimli hoca olduğu öne sürüldü. Öyle ki, Fransız basınından gelen haberlere göre Blanc, Fenerbahçeli futbolcu 'i telefonla arayarak takım hakkında bilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin hoca adaylarından için 'dan yeni haberler geliyor. Fransızların ünlü futbol dergisi Onze Mondial, Blanc'ın Fransa'da oynadığı dönemden arkadaşı olan 'i telefonla arayarak hakkında sorular sorduğunu yazdı.

B PLANI FRANCESCO
Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun 'den teklif aldığını açıklaması tüm gözleri Fenerbahçe'nin üzerine çevirirken, İtalyan hocayı Kanarya'nın gündemine getiren ismin Emre Belözoğlu olduğu kaydedildi. Ancak F.Bahçe'nin 50 yaşındaki hocaya resmi teklif yapmadığı, sadece görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

  1. 6.4.2020
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