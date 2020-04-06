Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! Mevlüt Erdinç'ten bilgi aldı
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ederken yönetim birçok aday üzerinde duruyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen ismin ise deneyimli hoca Laurent Blanc olduğu öne sürüldü. Öyle ki, Fransız basınından gelen haberlere göre Blanc, Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç'i telefonla arayarak takım hakkında bilgi aldı.
Sarı-lacivertli ekibin hoca adaylarından Laurent Blanc için Fransa'dan yeni haberler geliyor. Fransızların ünlü futbol dergisi Onze Mondial, Blanc'ın Fransa'da oynadığı dönemden arkadaşı olan Mevlüt Erdinç'i telefonla arayarak Fenerbahçe hakkında sorular sorduğunu yazdı.
B PLANI FRANCESCO
Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'den teklif aldığını açıklaması tüm gözleri Fenerbahçe'nin üzerine çevirirken, İtalyan hocayı Kanarya'nın gündemine getiren ismin Emre Belözoğlu olduğu kaydedildi. Ancak F.Bahçe'nin 50 yaşındaki hocaya resmi teklif yapmadığı, sadece görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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