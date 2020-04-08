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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Caner Erkin dönüyor

günün en çok konuşulan haberi F.Bahçe'nin eski oyuncusu 'e imza attıracağıydı.

günün en çok konuşulan haberi F.Bahçe'nin eski oyuncusu 'e imza attıracağıydı. 4 sezondur formasını giydiği ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sol bekin sezon sonunda sarı-lacivertlilere imza atacağı iddia edildi. Günün en çok konuşulanları arasında yer alan bu haber, F.Bahçe taraftarlarını da ikiye böldü.
  1. 8.4.2020
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