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07 Nisan 2020, Salı
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'ten olay cevap

Deniz Türüç'ten olay cevap

'nin kanat oyuncusu , sosyal medyadan yapılan bir canlı yayına katılırken, derbide gerginlik yaşadığı Galatasaraylı hakkındaki yoruma olay bir cevap verdi. Bir taraftarın Belhanda'yla derbide yaşadığı gerginliği hatırlattığı Türüç gülerek, "Herkes hak ettiğini alır" cevabını verdi.

'nin kanat oyuncusu , sosyal medyadan yapılan bir canlı yayına katılırken, derbide gerginlik yaşadığı Galatasaraylı hakkındaki yoruma olay bir cevap verdi. Bir taraftarın Belhanda'yla derbide yaşadığı gerginliği hatırlattığı Türüç gülerek, "Herkes hak ettiğini alır" cevabını verdi.

  1. 7.4.2020
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