Deniz Türüç'ten olay cevap

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Deniz Türüç, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayına katılırken, derbide gerginlik yaşadığı Galatasaraylı Belhanda hakkındaki yoruma olay bir cevap verdi. Bir taraftarın Belhanda'yla derbide yaşadığı gerginliği hatırlattığı Türüç gülerek, "Herkes hak ettiğini alır" cevabını verdi.