Deniz Türüç'ten olay cevap
Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Deniz Türüç, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayına katılırken, derbide gerginlik yaşadığı Galatasaraylı Belhanda hakkındaki yoruma olay bir cevap verdi. Bir taraftarın Belhanda'yla derbide yaşadığı gerginliği hatırlattığı Türüç gülerek, "Herkes hak ettiğini alır" cevabını verdi.
Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Deniz Türüç, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayına katılırken, derbide gerginlik yaşadığı Galatasaraylı Belhanda hakkındaki yoruma olay bir cevap verdi. Bir taraftarın Belhanda'yla derbide yaşadığı gerginliği hatırlattığı Türüç gülerek, "Herkes hak ettiğini alır" cevabını verdi.
- 7.4.2020
- Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deniz Türüç'ten olay cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.