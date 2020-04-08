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08 Nisan 2020, Çarşamba
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İşte Emre’nin yeni görevi

İşte Emre’nin yeni görevi

sezona yeni bir teknik adamla girecek olan F.Bahçe'de sportif direktörlük görevinin de öğrenildi. bu konuda da kararını verdiği belirtildi. 'nun sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak görevine devam edeceği ifade edildi.

sezona yeni bir teknik adamla girecek olan F.Bahçe'de sportif direktörlük görevinin de öğrenildi. bu konuda da kararını verdiği belirtildi. 'nun sarı-lacivertlilerde sportif direktör olarak görevine devam edeceği ifade edildi.
  1. 8.4.2020
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