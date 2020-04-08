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08 Nisan 2020, Çarşamba
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’da çok rahatım’

‘İstanbul’da çok rahatım’

'nin yıldız isimlerinden , basınına açıklamalar yaptı. Kendisine telefonla ulaşan gazetecilere 'da çok rahat olduğunu söyleyen Sambacı, "Kulüp her konuda yardımcı oluyor, kolaylık sağlıyor. Biz de herkes gibi dikkatli oluyoruz." dedi.

'nin yıldız isimlerinden , basınına açıklamalar yaptı. Kendisine telefonla ulaşan gazetecilere 'da çok rahat olduğunu söyleyen Sambacı, "Kulüp her konuda yardımcı oluyor, kolaylık sağlıyor. Biz de herkes gibi dikkatli oluyoruz." dedi.
  1. 8.4.2020
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