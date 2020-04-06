Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin hamlesi!
Beşiktaş'ın 4 sezon önce Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, henüz siyah-beyazlı takımla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadığı iki eski yıldızını geri almak istediği öğrenildi. İşte o harekatın detayları...
6 Nisan 2020 Pazartesi 08:23
Güncelleme: 06.04.2020 08:23
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Yaşanan corona kabusuna rağmen yeni sezonun kadro planlamasına tam gaz devam eden F.Bahçe'de gündemin en sıcak iki ismi Caner Erkin ve Gökhan Gönül "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" diye sürekli dert yanan Başkan Ali Koç bizzat düğmeye bastı.
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Yönetim, sezon sonunda serbest kalacak olan iki futbolcunun menajerleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor… Caner ve Gökhan, Beşiktaş'la yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamadı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin iki eski yıldızına, "Gelin futbolu yuvanızda bırakın" diyeceği ifade ediliyor. Ali Koç'un hem Gökhan'ı hem Caner'i takıma kazandırma konusunda çok istekli olduğu öğrenildi.
2016 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a kaptırdığı iki yıldızının yerini bir türlü dolduramayan Fenerbahçe, o günden bu yana savunmanın sağında ve solunda çok büyük sıkıntılar yaşadı.
Beşiktaş yönetiminin Gökhan ve Caner konusunda alacağı tavır transferin geleceğini şekillendirecek.