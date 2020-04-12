Semih Şentürk hoca mı olacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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hoca mı olacak?

Semih Şentürk hoca mı olacak?

Futbolculuk kariyerini bitiren , 'dan yaptığı paylaşımla F.Bahçe'ye geri mi dönüyor sorusunu beraberinde getirdi. F.Bahçe eşofmanını üzerine çeken Şentürk, " hazırlık" notunu düşerek spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Semih'in paylaşımı, akıllara kulüpte yardımcı hoca olarak görev alabileceği ihtimalini getirdi.

Futbolculuk kariyerini bitiren , 'dan yaptığı paylaşımla F.Bahçe'ye geri mi dönüyor sorusunu beraberinde getirdi. F.Bahçe eşofmanını üzerine çeken Şentürk, " hazırlık" notunu düşerek spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Semih'in paylaşımı, akıllara kulüpte yardımcı hoca olarak görev alabileceği ihtimalini getirdi.
  1. 12.4.2020
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