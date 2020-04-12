Semih Şentürk hoca mı olacak?
Futbolculuk kariyerini bitiren Semih Şentürk, Instagram'dan yaptığı paylaşımla F.Bahçe'ye geri mi dönüyor sorusunu beraberinde getirdi. F.Bahçe eşofmanını üzerine çeken Şentürk, "Yeni sezona hazırlık" notunu düşerek spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Semih'in paylaşımı, akıllara kulüpte yardımcı hoca olarak görev alabileceği ihtimalini getirdi.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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