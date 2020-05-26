Belli oldu! Fenerbahçe ligi Aurelio ile tamamlayacak
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Yeni teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de geride kalan 8 haftada takımın başında Mehmet Aurelio olacak. Aurelio önümüzdeki sezondan itibaren ise yeni teknik adamın ekibinde yer alacak.
Marko Paşa lakabı isim yapan Aurelio sarı lacivertli yönetiminin de elini rahatlattı. Mehmet Aurelio'nun Uefa Pro Lisansı bulunuyor.
Ajansspor'un haberine göre, Süper ligin 12 Haziran'da başlaması halinde kalan 8 maça Fenerbahçe'nin teknik adam aramasına gerek kalmayacak.
GERİ KALAN KISIM AURELIO İLE TAMAMLANACAK!
Ligin geri kalan kısmı Aurelio ile tamamlanacak. Genç çalıştırıcı önümüzdeki sezondan itibaren görev alacak olan yeni teknik direktörün ekibinde yer alacak.
Mehmet Aurelio; Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor'da yardımcı teknik direktörlük görevini yürütürken 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.
Mehmet Aurelio Çorumspor teknik direktörü olarak 14 maça çıktı. 7 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 22 puan topladı. maç başına da 1.57'lik puan ortalaması tutturdu.
- 26.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Belli oldu! Fenerbahçe ligi Aurelio ile tamamlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.