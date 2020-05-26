Belli oldu! Fenerbahçe ligi Aurelio ile tamamlayacak

Marko Paşa lakabı isim yapan Aurelio sarı lacivertli yönetiminin de elini rahatlattı. Mehmet Aurelio'nun Uefa Pro Lisansı bulunuyor.

Ajansspor'un haberine göre, Süper ligin 12 Haziran'da başlaması halinde kalan 8 maça Fenerbahçe'nin teknik adam aramasına gerek kalmayacak.

GERİ KALAN KISIM AURELIO İLE TAMAMLANACAK!

Ligin geri kalan kısmı Aurelio ile tamamlanacak. Genç çalıştırıcı önümüzdeki sezondan itibaren görev alacak olan yeni teknik direktörün ekibinde yer alacak.





Mehmet Aurelio; Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor'da yardımcı teknik direktörlük görevini yürütürken 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.

Mehmet Aurelio Çorumspor teknik direktörü olarak 14 maça çıktı. 7 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 22 puan topladı. maç başına da 1.57'lik puan ortalaması tutturdu.