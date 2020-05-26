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26 Mayıs 2020, Salı
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Belli oldu! ligi Aurelio ile tamamlayacak

Belli oldu! Fenerbahçe ligi Aurelio ile tamamlayacak

Corona virüsü nedeniyle ertelenen 'da yeniden başlayacak. Yeni teknik adam arayışlarına devam eden 'de geride kalan 8 haftada takımın başında olacak. Aurelio önümüzdeki sezondan itibaren ise yeni teknik adamın ekibinde yer alacak.

lakabı isim yapan Aurelio sarı lacivertli yönetiminin de elini rahatlattı. 'nun Uefa Pro Lisansı bulunuyor.

Ajansspor'un haberine göre, Süper ligin 'da başlaması halinde kalan 8 maça 'nin teknik adam aramasına gerek kalmayacak.

GERİ KALAN KISIM AURELIO İLE TAMAMLANACAK!
Ligin geri kalan kısmı Aurelio ile tamamlanacak. Genç çalıştırıcı önümüzdeki sezondan itibaren görev alacak olan yeni teknik direktörün ekibinde yer alacak.

Mehmet Aurelio; Kasımpaşa, , Sakaryaspor'da yardımcı teknik direktörlük görevini yürütürken 2. Lig 'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.

Mehmet Aurelio Çorumspor teknik direktörü olarak 14 maça çıktı. 7 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 22 puan topladı. maç başına da 1.57'lik puan ortalaması tutturdu.

  1. 26.05.2020
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