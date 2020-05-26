Dünya yıldızı boşa çıkıyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü. Almesasports.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Haziran ayında boşa çıkacak Arjantinli yıldız için yaz transfer sezonunda girişimler başlayacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Mayıs 2020 Salı 11:54
Güncelleme: 26.05.2020 12:25
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı... Kanarya, önceliğini teknik direktör konusuna verse de, piyasadaki fırsatlardan yararlanmak istiyor.
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Sezonun sona ermesinin ardından aktif futbol yaşantısına son vererek Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenilen Emre Belözoğlu'nun, transfer için Türkiye'den ve dünyadan birçok isime dair devreye girdiği biliniyor.
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali kaybı da göz önünde bulunduran Fenerbahçe'de ilk hedef bonservissiz yıldızlar.
Bu bağlamda rotasını Güney Amerika'ya çeviren Fenerbahçe'nin, haziran ayında kulübü Manchester United ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için girişimlere başlayacağı iddia edildi.
Daha önce sıkça Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli yıldızın bu kez İstanbul'a gelmeye çok daha yakın olacağı, sarı lacivertlilerin transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği kaydedildi.