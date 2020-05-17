Soruşturması sonuçlandı! Fenerbahçe'nin gözdesinin eski takımıyla başı dertte
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe savunma bölgesine takviye yapmak isterken, listeye Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk girmişti. Sarı-lacivertli takımın gözdesi konumunda bulunan 26 yaşındaki futbolcunun eski takımıyla başının dertte olduğu ortaya çıktı.
TFF Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin stoperi Alpaslan Öztürk, eski kulübüne borçlandı. Belçika basınından Le Soir, gurbetçi oyuncu hakkında ilginç bir haber paylaştı.
SORUŞTURMASI SONUÇLANDI!
Ajansspor'un derlediği habere göre, 2016 yılında TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor ile anlaşan, daha sonrasında ise Göztepe takımına transfer olan Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak Belçika dönüşünde Standard Liege ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve kulübüne haber vermeden Türkiye'ye geri dönüş yapan oyuncunun başı yıllar sonra dertte. 2016 yılında hakkında soruşturma başlatılan oyuncu FIFA tarafından eski kulübü Standard Liege'e ödeme yapmaya mahkum edildi.
"440 BİN EURO"
Belçika basınından Le Soir'in haberine göre soruşturması sonuçlanan 26 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında sözleşmesini tek taraflı feshettiği için FIFA tarafından Belçika ekibi Standard Liege'ye 440 bin Euro ödemeye mahkum edildi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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