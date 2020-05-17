Soruşturması sonuçlandı! Fenerbahçe'nin gözdesinin eski takımıyla başı dertte - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Soruşturması sonuçlandı! 'nin gözdesinin eski takımıyla başı dertte

Soruşturması sonuçlandı! Fenerbahçe'nin gözdesinin eski takımıyla başı dertte

ekiplerinden savunma bölgesine takviye yapmak isterken, listeye 'nin başarılı futbolcusu girmişti. Sarı-lacivertli takımın gözdesi konumunda bulunan 26 yaşındaki futbolcunun eski takımıyla başının dertte olduğu ortaya çıktı.

ekiplerinden 'nin stoperi , eski kulübüne borçlandı. basınından , gurbetçi oyuncu hakkında ilginç bir haber paylaştı.

SORUŞTURMASI SONUÇLANDI!
Ajansspor'un derlediği habere göre, 2016 yılında TFF 2. Lig ekiplerinden ile anlaşan, daha sonrasında ise Göztepe takımına transfer olan Alpaslan Öztürk, kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak Belçika dönüşünde ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve kulübüne haber vermeden Türkiye'ye geri dönüş yapan oyuncunun başı yıllar sonra dertte. 2016 yılında hakkında soruşturma başlatılan oyuncu tarafından eski kulübü Standard Liege'e ödeme yapmaya mahkum edildi.

"440 BİN EURO"
Belçika basınından Le Soir'in haberine göre soruşturması sonuçlanan 26 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında sözleşmesini tek taraflı feshettiği için FIFA tarafından Belçika ekibi Standard Liege'ye 440 bin Euro ödemeye mahkum edildi.

  1. 17.05.2020
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