Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Ahmed Kutucu...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarına başlayan sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi gündemine alırken, bu kez gurbetçi golcüyü gözüne kestirdi! İşte detaylar...
Fenerbahçe'den flaş golcü atağı... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, rotasını Almanya Bundesliga'da forma giyen gurbetçi golcüye çevirdi.
Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber Vedat Muriqi'i yüksek bonservis rakamıyla satmayı planlarken, yerine birçok ismi düşünüyor. Bu isimlerden birinin de A Milli Futbol Takımı'mızın ve Schalke 04'ün formasını giyen Ahmed Kutucu olduğu öğrenildi.
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Ahmed'in transferi için planını yaptı bile. Buna göre Alman temsilcisinin golcüsü, kiralık istenecek.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferi için resmi girişimlere başladı.
Ahmed Kutucu, bu sezon Schalke 04 formasıyla 20 karşılaşmada yer alırken 3 gol kaydetti ve 2 asist üretti.
- 17.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Ahmed Kutucu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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