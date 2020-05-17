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17 Mayıs 2020, Pazar
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'den sürpriz golcü atağı! ...

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Ahmed Kutucu...

'de son dakika haberi... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarına başlayan sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi gündemine alırken, bu kez gurbetçi golcüyü gözüne kestirdi! İşte detaylar...

'den flaş golcü atağı... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Kanarya, rotasını Almanya Bundesliga'da forma giyen gurbetçi golcüye çevirdi.

Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber Vedat Muriqi'i yüksek bonservis rakamıyla satmayı planlarken, yerine birçok ismi düşünüyor. Bu isimlerden birinin de A Milli Futbol Takımı'mızın ve Schalke 04'ün formasını giyen olduğu öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Ahmed'in transferi için planını yaptı bile. Buna göre Alman temsilcisinin golcüsü, kiralık istenecek.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferi için resmi girişimlere başladı.

Ahmed Kutucu, bu sezon Schalke 04 formasıyla 20 karşılaşmada yer alırken 3 gol kaydetti ve 2 asist üretti.

  1. 17.05.2020
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