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17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'dan video konferanslı antrenman!

'dan video konferanslı antrenman!

Hasan Ali Kaldırım'dan video konferanslı antrenman!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu 'da çalışmalarına ara vermiyor. İşte detaylar...

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde bireysel antrenmanlarına devam eden , güçlü çalışmalarla form tutuyor. 'nun () 12 Haziran'da başlatacağı lig için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali, formunu koruyor. Covid -19 testleri ve tesis personelinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle bir süre daha tesislerde antrenman olmayacak. Bunun için video konferans yöntemiyle Devrim Akarsu yönetiminde çalışan Hasan Ali, kaslarını da kuvvetli tutuyor.

Öte yansan İlk etapta Kulübü'nden gelecek olan teklifi değerlendirerek sarı-lacivertli formayı giymek isteyen tecrübeli futbolcu, anlaşamaması durumunda ise yurt içi ve yurt dışından gelen tekliflere yönelecek.

  1. 17.05.2020
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