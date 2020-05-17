Hasan Ali Kaldırım'dan video konferanslı antrenman!
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'da çalışmalarına ara vermiyor. İşte detaylar...
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde bireysel antrenmanlarına devam eden Hasan Ali Kaldırım, güçlü çalışmalarla form tutuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran'da başlatacağı lig için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali, formunu koruyor. Covid -19 testleri ve tesis personelinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle bir süre daha tesislerde antrenman olmayacak. Bunun için video konferans yöntemiyle Devrim Akarsu yönetiminde çalışan Hasan Ali, kaslarını da kuvvetli tutuyor.
Öte yansan İlk etapta Fenerbahçe Kulübü'nden gelecek olan teklifi değerlendirerek sarı-lacivertli formayı giymek isteyen tecrübeli futbolcu, anlaşamaması durumunda ise yurt içi ve yurt dışından gelen tekliflere yönelecek.
- 17.05.2020
- Rıza Çalımbay: Oyuncum idmana çıkmıyor! TFF Başkanı ve Şenol Güneş...
- Hasan Ali Kaldırım'dan video konferanslı antrenman!
- Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
- Türkiye'nin corona virüsü (koronavirüs) ile mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı? İşte detaylar...
- Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı
- Son dakika corona virüsü haberi: Güncellendi! İşte il il vaka yoğunluk haritası
- Faruk Süren'den flaş UEFA Kupası yorumu! Aziz Yıldırım...
- Ramazan Bayramı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı olacak mı?
- Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...
- Fenerbahçe'nin başına bomba isim! G.Saraylılar çıldıracak
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Ali Kaldırım'dan video konferanslı antrenman! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.