Fenerbahçe'de feda operasyonu başlıyor! Kruse ve Gustavo... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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'de operasyonu başlıyor! Kruse ve Gustavo...

Fenerbahçe'de feda operasyonu başlıyor! Kruse ve Gustavo...

salgını sonrası büyük maddi sıkıntılar yaşayan 'de operasyonu başlıyor. Sarı-lacivertli yönetiminin oyuncu maaşlarında üst limiti 2.2 milyon euro belirlemesi üzerine gözler, yıllık 3 milyon euro'nun üzerinde kazanan ve 'ye çevrildi.

vakaları nedeniyle futbol gelirlerinin düştüğü bir dönemde 'nin gideceği yol yavaş yavaş belli oluyor. Daha önce Türk oyuncuların döviz alacaklarını Türk Lirası'na çevirerek önemli bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başkan maaşlarda üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirledi.

Takvim'in haberine göre; için yaılacak görüşmeler de çok kısa bir süre içinde başlayacak. Maaşları 3 milyon Euro'nun üzerinde olan ve Gustavo'nun yeni kriterlere göre herkesten fazla 'feda' yapacak olması kesin gibi.

ÜST LİMİTİ 1 VEYA 2 FUTBOLCU ALABİLECEK

Üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirleyen Başkan Koç, "Bu rakamı 1 ya da 2 oyuncu alacak. Diğer yüksek maaşlar 2 milyonun altında olacak" dedi.

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 10:20
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