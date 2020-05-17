Fenerbahçe'de feda operasyonu başlıyor! Kruse ve Gustavo...
Corona virüsü salgını sonrası büyük maddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de feda operasyonu başlıyor. Sarı-lacivertli yönetiminin oyuncu maaşlarında üst limiti 2.2 milyon euro belirlemesi üzerine gözler, yıllık 3 milyon euro'nun üzerinde kazanan Luiz Gustavo ve Max Kruse'ye çevrildi.
Corona virüsü vakaları nedeniyle futbol gelirlerinin düştüğü bir dönemde Fenerbahçe'nin gideceği yol yavaş yavaş belli oluyor. Daha önce Türk oyuncuların döviz alacaklarını Türk Lirası'na çevirerek önemli bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç maaşlarda üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirledi.
Takvim'in haberine göre; Feda için yaılacak görüşmeler de çok kısa bir süre içinde başlayacak. Maaşları 3 milyon Euro'nun üzerinde olan Max Kruse ve Gustavo'nun yeni kriterlere göre herkesten fazla 'feda' yapacak olması kesin gibi.
ÜST LİMİTİ 1 VEYA 2 FUTBOLCU ALABİLECEK
Üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirleyen Başkan Koç, "Bu rakamı 1 ya da 2 oyuncu alacak. Diğer yüksek maaşlar 2 milyonun altında olacak" dedi.
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 10:20
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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