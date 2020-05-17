Fenerbahçe'de feda operasyonu başlıyor! Kruse ve Gustavo...

Corona virüsü vakaları nedeniyle futbol gelirlerinin düştüğü bir dönemde Fenerbahçe'nin gideceği yol yavaş yavaş belli oluyor. Daha önce Türk oyuncuların döviz alacaklarını Türk Lirası'na çevirerek önemli bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç maaşlarda üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirledi.

Takvim'in haberine göre; Feda için yaılacak görüşmeler de çok kısa bir süre içinde başlayacak. Maaşları 3 milyon Euro'nun üzerinde olan Max Kruse ve Gustavo'nun yeni kriterlere göre herkesten fazla 'feda' yapacak olması kesin gibi.

ÜST LİMİTİ 1 VEYA 2 FUTBOLCU ALABİLECEK

Üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirleyen Başkan Koç, "Bu rakamı 1 ya da 2 oyuncu alacak. Diğer yüksek maaşlar 2 milyonun altında olacak" dedi.