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07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse açıkladı! Fenerbahçe sonrası...

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Max Kruse açıkladı! Fenerbahçe sonrası...

'de son dakika gelişmesi... Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Fenerbahçe saflarına katılan Alman yıldız, ülkesinin basınına ilginç bir röportaj verdi. Kruse, yaptığı açıklamada Fenerbahçe kariyerinin ardından profesyonel oyuncusu ya da sürücüsü olabileceğini açıkladı! İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Werder Bremen ile yollarını ayırmasının ardından 'ye bedelsiz transferi gerçekleşen , Alman basınına verdiği röportajda hayranlarını şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Bilindiği üzere profesyonel bir oyuncusu olan Kruse, bunun yanında iyi bir şöfor olduğunu dile getirdi ve Fenerbahçe kariyerinin sona ermesinin ardından kendini pistlerde deneyebileceğini aktardı.

Haberin detaylarında Max Kruse'nin adeta bir hız tutkunu olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi;

"Bundesliga'nın eski yıldızı, şu anda Fenerbahçe'de profesyonel futbol oynuyor. 2015 yılında iş ortağı Benjamin Leuchter ile sürücü güvenliği kursunu tamamladı. Kruse, o sırada aldığı otomobilinde sürüş becerilerini geliştirmek istedi.

Lamborghini Aventador kullanan Kruse, 770 beygir ve 350km/s hız yapan bir araca sahip.

Kruse, konu ile ilgil yaptığı açıklamada, "Yarış arabalarında veya yarış pistinde hiçbir deneyimim olmasa bile, bunu sürmem heyecan vericiydi. Bu, yarışta bir şeyler yapabileceğim konusunda bana fikir verdi. Her zaman hayranı oldum ve her zaman yarışmayı sevdim." dedi.

- Aktif kariyerinden sonra? Poker? ?

"İdealim her ikisi de (gülerek) ama önce yarışmaya katılacağım."

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  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 11:55
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