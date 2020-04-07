Max Kruse açıkladı! Fenerbahçe sonrası...

Werder Bremen ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz transferi gerçekleşen Max Kruse, Alman basınına verdiği röportajda hayranlarını şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Bilindiği üzere profesyonel bir poker oyuncusu olan Kruse, bunun yanında iyi bir şöfor olduğunu dile getirdi ve Fenerbahçe kariyerinin sona ermesinin ardından kendini pistlerde deneyebileceğini aktardı.

Haberin detaylarında Max Kruse'nin adeta bir hız tutkunu olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi;

"Bundesliga'nın eski yıldızı, şu anda Fenerbahçe'de profesyonel futbol oynuyor. 2015 yılında iş ortağı Benjamin Leuchter ile sürücü güvenliği kursunu tamamladı. Kruse, o sırada aldığı otomobilinde sürüş becerilerini geliştirmek istedi.

Lamborghini Aventador kullanan Kruse, 770 beygir ve 350km/s hız yapan bir araca sahip.

Kruse, konu ile ilgil yaptığı açıklamada, "Yarış arabalarında veya yarış pistinde hiçbir deneyimim olmasa bile, bunu sürmem heyecan vericiydi. Bu, yarışta bir şeyler yapabileceğim konusunda bana fikir verdi. Her zaman hayranı oldum ve her zaman yarışmayı sevdim." dedi.

- Aktif kariyerinden sonra? Poker? Ralli?

"İdealim her ikisi de (gülerek) ama önce yarışmaya katılacağım."