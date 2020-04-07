Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte takımdaki yeni görevi
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte bir yandan telekonferans ile antrenmanlarını gerçekleştiren Fenerbahçe, bir yandan da takımın başına getirelecek yeni isim için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan sezon sonunda futbolu bırakması beklenilen kaptan Emre Belözoğlu için ise kulüpte verilecek görev için karar çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yine büyük bir değişim yaşanacak. Son iki sezonda teknik adam ve kadro konusunda ciddi değişimler geçiren sarı-lacivertliler bu sezon da bir benzerini yaşayacak. 2020-21 sezonuna yeni teknik adam, yeni sportif direktör ve yeni bir kadro ile girecek.
Bu çerçevede ilk olarak yeni bir teknik adam bulunması gerekiyor. Ersun Yanal'ın istifası sonrası sezonu bu şekilde tamamlamayı planlayan yönetim yeni sezonla birlikte teknik direktörü belirleyecek.
Bir diğer konu ise sportif direktör... Başkan Ali Koç, bu birimin devam edeceğini ifade etti. Buraya en güçlü aday ise Emre Belözoğlu. Tecrübeli kaptanın sezon sonu itibariyle kesin kararını vermesi bekleniyor.
Aktif futbolculuk hayatını noktalayıp Damien Comolli'nin görevini alması yüksek ihtimal. En önemli konuların başında da kadro geliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Cocu-Comolli ikilisinin göreve gelmesiyle birlikte başlayan büyük değişim Ersun Yanal döneminde de devam etti. Bu kadar çok oyuncunun gidip gelmesi de başarısızlıktaki ana faktörlerden biriydi. Bu sezon yine birçok isimle mecburen yollar ayrılacak ve yeni isimler katılacak. Ancak yönetim burada önceki iki sezona göre daha az oranda bir değişim yaşanmasını hedefliyor.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte takımdaki yeni görevi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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