Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte takımdaki yeni görevi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den flaş Belözoğlu kararı! İşte takımdaki yeni görevi

'den flaş kararı! İşte takımdaki yeni görevi

Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte takımdaki yeni görevi

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte bir yandan telekonferans ile antrenmanlarını gerçekleştiren , bir yandan da takımın başına getirelecek yeni isim için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan sezon sonunda futbolu bırakması beklenilen kaptan için ise kulüpte verilecek görev için karar çıktı. İşte detaylar...

'de öncesi yine büyük bir değişim yaşanacak. Son iki sezonda teknik adam ve kadro konusunda ciddi değişimler geçiren sarı-lacivertliler bu sezon da bir benzerini yaşayacak. 2020-21 sezonuna yeni teknik adam, yeni sportif direktör ve yeni bir kadro ile girecek.

Bu çerçevede ilk olarak yeni bir teknik adam bulunması gerekiyor. 'ın istifası sonrası sezonu bu şekilde tamamlamayı planlayan yönetim yeni sezonla birlikte teknik direktörü belirleyecek.

Bir diğer konu ise sportif direktör... Başkan , bu birimin devam edeceğini ifade etti. Buraya en güçlü aday ise . Tecrübeli kaptanın sezon sonu itibariyle kesin kararını vermesi bekleniyor.

Aktif futbolculuk hayatını noktalayıp Damien Comolli'nin görevini alması yüksek ihtimal. En önemli konuların başında da kadro geliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Cocu-Comolli ikilisinin göreve gelmesiyle birlikte başlayan büyük değişim Ersun Yanal döneminde de devam etti. Bu kadar çok oyuncunun gidip gelmesi de başarısızlıktaki ana faktörlerden biriydi. Bu sezon yine birçok isimle mecburen yollar ayrılacak ve yeni isimler katılacak. Ancak yönetim burada önceki iki sezona göre daha az oranda bir değişim yaşanmasını hedefliyor.

  1. 07.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte takımdaki yeni görevi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA