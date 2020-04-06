Fenerbahçe'den açıklama! Altay ve Kruse...

Fenerbahçe takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, corona virüsü salgınının sarı-lacivertli takımdaki durumu ile ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kunduracıoğlu, oyuncuların, çalışanların ve onların aileleriyle direkt olarak ilgilendiklerini ifade ederek, "Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde endişe verici bir vaka yok. Olanlar evlerinde izole vaziyetteler. Klinikleri yok. Testleri de negatife döndü. Negatife döndükten sonra da başkalarına bulaştırmamaları adına evde kalmaları gerekiyor. Onlar evde kalıyorlar. Bir sıkıntıları olursa kulüp tarafından halledilmeye çalışılıyor. Şimdilik bu süreci takımlar bazında bu şekilde idare ediyoruz. Sıkıntılı bir süreç" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZIN İDEAL KİLOLARIYLA DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ"

Kunduracıoğlu, bu dönemde oyunculara beslenme programı gönderdiklerini söyleyerek, "Oyuncularımızın kilo almalarını istemedik. Aralıklarla kas kitlelerini, yağ yüzdelerini ve kilolarını alıyorduk. Bunların ideal olan kilolarını tespit etmiştik. Sporcularımıza da gönderdik. Başlayana kadar da herkesin eski kilolarıyla gelmelerini bekliyoruz. Bunu yapmak çok kolay değil. Dengeli beslenmenin çok önemli olduğu konusunda oyuncularımızı bilgilendirdik.Özellikle taze meyve ve sebze konusunda ülkemiz şanslı bir ülke ve sporcularımızın aradıkları her şeyi bulabileceklerini ve bunları tüketmeleri gerektiğini önerdik. Bol sıvı almaları gerektiğini, probiyotik ve prebiyotik besinlerden faydalanmalarının önemli olduğunu ifade ettik. Bilimsel kanıta dayalı ve gerekliliği ispatlanmış besin takviyelerini oyuncuların kullanması gerektiğini söyledik ve onlara birer paket halinde bunları verdik. Kimin ne eksiği varsa ne şekilde yerine koyacaksak salgın öncesinde ayrılmadan bütün oyuncularımıza temin ettik. Bunları da haftalık programlar halinde Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzla paylaşıyoruz. Herhangi bir gelişme olursa ona göre tekrar planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

"EVDE YAPILAN ANTRENMANLARDA SAKATLIK BEKLEMİYORUZ"

Evde yapılan antrenmanlar esnasında yaşanacak sakatlıklar konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kunduracıoğlu, "Şöyle ki bisiklette ya da koşu bandında herhangi bir sakatlık beklemiyoruz. Ya da ağırlık çalışırken çok ciddi bir sakatlık beklemiyoruz. Zaten onlar bizim istediğimiz kilolarda, istediğimiz tekrarlarda, istediğimiz dirençlerde egzersiz yapıyorlar. Biz, hepsinin kas kitlesini ölçtüğümüz, bildiğimiz rakamlar üzerinden kondisyoner hocalarımızla birlikte devam ettiriyoruz. O yüzden ciddi bir sakatlıkları olmuyor" değerlendirmesini yaptı.

"MAX KRUSE VE ALTAY BAYINDIR'IN DURUMLARI GAYET İYİ"

Max Kruse ve Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kunduracıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Max Kruse, en son 7 Mart tarihinde oynanan maçta ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Aldığı darbe sonucu ayak bileğindeki bağlarda birtakım problemler olmuştu. Onun da dördüncü haftası içindeyiz. Zaten sakatlık 4-6 hafta arasında geçecek bir sakatlıktı. İlk başta bu tip sakatlıklardan sonra ödeme, ağrıya yönelik tedavilerini yapmıştık. Sonra hareket kısıtlılığını da halletmiştik. Zaten egzersiz safhasına gelmiştik. Şu anda evinde olan oyuncularımızın da video kamera yöntemi ile fizyoterapist eşliğinde egzersizlerini yaptırıyoruz. Ağrısı var mı, yok mu ona bakıyoruz. Çok ciddi bir ağrısı yok, zaman zaman ufak ağrıları oluyor ama bu tip sakatlıktan sonra dördüncü hafta ki onları da normal karşılıyoruz. Zaten altıncı hafta içerisinde ki 12 Nisan dediğimiz süreç içerisinde toparlayıp umarım ki haziran başı maçlar yapılacaksa takım sahaya çıktığı zaman takımla birlikte olacaktır.

Altay Bayındır'ın da bir kasık fıtığı vardı ve sezon içerisinde devam ediyordu. Ağrılı bir şekilde maçlarını oynuyordu. Sarı kart sınırına gelmişti ve bir maçta sarı kart görmüştü. Arkasından da milli takım arası geliyordu. Onun olacağı ameliyat 3-4 haftalık süreç gerektiriyordu, yeniden sahaya dönmesi için. Başkanımızla konuştuk ve o dönemde Almanya'da ameliyatını yaptırdık. Tabii o zaman böyle bir sürecin içinde değildik. Almanya'dan geldikten sonra hem Altay'ı hem de onunla birlikte giden arkadaşımızı 14 gün karantinaya almak zorunda kaldık. Bir yandan da iyileşme sürecini günbegün takip ettik. İkinci haftanın sonunda bisiklet egzersizlerine başladık. Şu an üçüncü haftanın içindeyiz, dördüncü haftaya yaklaştık. Herhangi bir sıkıntısı yok, herhangi bir şikayeti yok. Altay da maç oynuyor olsaydık takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek pozisyona geldi. Takımda şu anda sakatlık bazında bir şeyimiz yok."