Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe camiasını büyük heyecan sardı... Sarı lacivertliler, gelecek sezondan itibaren öze dönüş projesi için düğmeye basıyor! Daha önce teknik heyette Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in bulunacağı belirtilirken, yeni bir gelişme de Alex de Souza için yaşandı! İşte Brezilya'lı efsaneye dair yaşanan son gelişme ve heyecanlandıran Fenerbahçe detayı...
6 Nisan 2020 Pazartesi 12:21
Güncelleme: 06.04.2020 12:39
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Fenerbahçe' de sürpriz gelişme... Son olarak Ersun Yanal ile yollarını ayıran Kanarya, gelecek sezon mutlak şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
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Buna göre sarı lacivertlilerin gelecek sezon için düğmeye bastığı ve hem teknik direktör hem de teknik ekip için planlamalarını tamamladığı aktarıldı.
ÖZE DÖNÜŞ BAŞLIYOR
2000'li yıllarda Süper Lig'de fırtınalar estiren ve kazandığı şampiyonluklarla camiada unutulmaz anılar bırakan kadro, bu kez yardımcı antrenör olarak yer alacak. Bazı isimler ise kulüp içerisinde sportif faaliyetleri yürütecek.
EMRE VE VOLKAN HAZIR KITA
Mevcut durumda futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de devam eden ve sezon sonunda futbol hayatını sonlandırıp sonlandırmayacağına dair net bi karar belirtmeyen Emre Belözoğlu'nun takım içerisinde kalacağı kesinlik kazanırken, efsane eldiven Volkan Demirel'in teknik ekipte yer alacağı belirtiliyor.
TUNCAY: GÖREVE HAZIRIM
Öte yandan sarı lacivertlilerin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve Fenerbahçeliliği ile bilinen Tuncay Şanlı, kulübü için yaptığı açıklamada, "Bir Whatsapp grubumuz var eski yerli ve yabancı oyunculardan oluşan. Fenerbahçe için neler yapabiliriz diye her zaman konuşuyoruz. Çağrıldığımız zaman ben ve benim gibi takımda emek vermiş oyuncular her zaman hazırız. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar biz hazırızdır" demişti.