Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...

Lige verilen arada tüm kulüpler gibi Fenerbahçe'de de önümüzdeki aylarda atılacak adımlar yavaş yavaş planlanmaya başlandı. Bu sezon kabus gibi bir sene geçiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasından da oldukça uzaklaşmış durumda. Maddi anlamda da iyi bir durumda olmayan Fenerbahçe'de sezon sonu bazı isimlerle yollar ayrılabilir. İşte o isimlerden bazıları ve Fenerbahçe'nin transfer gündemi...