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Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
Lige verilen arada tüm kulüpler gibi Fenerbahçe'de de önümüzdeki aylarda atılacak adımlar yavaş yavaş planlanmaya başlandı. Bu sezon kabus gibi bir sene geçiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasından da oldukça uzaklaşmış durumda. Maddi anlamda da iyi bir durumda olmayan Fenerbahçe'de sezon sonu bazı isimlerle yollar ayrılabilir. İşte o isimlerden bazıları ve Fenerbahçe'nin transfer gündemi...
6 Nisan 2020 Pazartesi 11:15
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Bir süredir maddi sorunlar yaşayan, koronavirüs salgınına bağlı olarak liglere ara verilmesiyle birlikte, tüm rakipleri gibi sıkıntıya giren F.Bahçe elindeki önemli isimleri satıp, gelecek vaat eden isimleri kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.
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Rabotnicki'den 2017'de 295 bin Euro'ya aldığı Eljif Elmas'ı iki yıl sonra 17.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı lacivertli ekip, uygun maliyetle aldığı önemli isimleri benzer şekilde satıp gelir elde etmek istiyor.
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa vitrinine sunacağı isimler...
ALTAY BAYINDIR Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya alınan Altay'ın yan toplardaki eksikliğini giderdiğinde Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.
Bundesliga ve Premier Lig'den takımlarından bazılarının genç eldivenle ciddi anlamda ilgilendiği biliniyor. F.Bahçe Altay'dan 10-15 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.