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06 Nisan 2020, Pazartesi
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'nin gözdesi takımından ayrılıyor! Resmi teklif...

Fenerbahçe'nin gözdesi takımından ayrılıyor! Resmi teklif...

Yeni teknik adam konusunda arayışlarına son sürat devam eden 'de önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler 2018 yılında Patrick'in transferi için yoğun çaba sarf etmişti ancak dönemin şartları gereği bu gerçekleşmemişti. Kanarya'nın transfer gözdesinden müjdeli haber geldi.

'ye Patrick'ten sevindirici haber geldi. 27 yaşındaki futbolcuyu 2 sene önce de etmek isteyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı ismin kulübü Internacional'i ikna edememişti.

TAKIMINDAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR!
Daha önce ülkemizde forması giymiş ve sonrasında döndüğü 'da Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş isimlerden Patrick, takımı Internacional'den ayrılmaya hazırlanıyor.

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı.

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

RESMİ TEKLİF GELİRSE YOLLAR AYRILABİLİR!
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

  1. 06.04.2020
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