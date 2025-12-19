CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor-Antalyaspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Antalyaspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Selçuk İnan yönetiminde son 5 maçını da kaybetmeyen yeşil-siyahlılar, evinde oynayacağı maçta namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Erol Bulut ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Öte yandan futbolseverler, "Kocaelispor-Antalyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Kocaelispor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 08:11
Kocaelispor-Antalyaspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, Kocaelispor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde son 5 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen yeşil-siyahlı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkarak bu başarılı seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İç sahada oynanacak karşılaşma, Kocaelispor adına hem moral hem de istikrar açısından büyük önem taşıyor. Antalyaspor cephesinde ise yeni bir başlangıç arayışı dikkat çekiyor. Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, zorlu Kocaeli deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Peki, Kocaelispor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanacak Kocaelispor-Antalyaspor maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Keita, Joseph, Agyei, Tayfur, Petkovic

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Paal, Veysel, Giannetti, Saric, Safuri, van de Streek, Storm, Ballet, Gueye

