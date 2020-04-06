Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer ambargosu! Barcelona...
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber... İstanbul'un iki dev kulübü, Paris Saint Germain'in yıldız ismi Layvin Kurzawa için harekete geçerken, karşılarında beklenmedik bir rakip buldu! İspanyol medyasında yer alan habere göre La Liga devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kurzawa için transfer operasyonuna başlıyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi... Kısa süre önce Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kurzawa için devreye giren iki kulübün de işi hayli zora girdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga devi Barcelona, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan yıldız futbolcu için atak yapmaya hazırlanıyor.
QUIQUE SETIEN İSTİYOR ANCAK...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Barcelona teknik direktörü Quique Setien, oyuncuyu Jordi Alba'nın yedeği olarak istiyor. 1. önceliği kulübesini güçlendirmek olan İspanyol teknik direktör, Katalan kulübünün yönetimine oyuncunun transferi için onay verdi.
Layvin Kurzawa, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla toplamda 23 müsabakada forma giyerken 1 gol 2 asistle oynadı ve 1485 dakika forma giydi.
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 14:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer ambargosu! Barcelona... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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