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06 Nisan 2020, Pazartesi
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ve 'ye ambargosu! ...

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer ambargosu! Barcelona...

ve 'ye transferde kötü haber... İstanbul'un iki dev kulübü, Paris Saint Germain'in yıldız ismi için harekete geçerken, karşılarında beklenmedik bir rakip buldu! İspanyol medyasında yer alan habere göre La Liga devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kurzawa için operasyonuna başlıyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in iki dev kulübü ve 'ye transferde kötü haber geldi... Kısa süre önce Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kurzawa için devreye giren iki kulübün de işi hayli zora girdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga devi , Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan yıldız futbolcu için atak yapmaya hazırlanıyor.

QUIQUE SETIEN İSTİYOR ANCAK...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Barcelona teknik direktörü Quique Setien, oyuncuyu Jordi Alba'nın yedeği olarak istiyor. 1. önceliği kulübesini güçlendirmek olan İspanyol teknik direktör, Katalan kulübünün yönetimine oyuncunun transferi için onay verdi.

, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla toplamda 23 müsabakada forma giyerken 1 gol 2 asistle oynadı ve 1485 dakika forma giydi.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 14:59
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