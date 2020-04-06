Sürpriz! Mbaye Diagne Galatasaray'a para kazandıracak
Galatasaray'da son dakika Mbaye Diagne gelişmesi... Sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Senegal'li golcü için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Senegal basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, sezonun sona ermesinin ardından Diagne için prim kazanabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'a müjdeli haber geliyor... Belçika temsilcisi Club Brugge, 2019-20 sezonu sonunda şampiyonluğunu ilan etmenin eşiğinde. Senegal basınında yer alan habere göre mavi-siyahlı kulüp, şampiyonluğun resmiyet kazanması halinde sarı kırmızılılara para ödeyecek.
Sezonun sona ermesiyle beraber Mbaye Diagne'yi Galatasaray'a geri göndermeye hazırlanan Club Brugge, Senegalli golcü için sarı kırmızılı kulübe hala para ödüyor. Öte yandan Senego.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Club Brugge'ün Jupiter Lig'de resmen şampiyon olmasının ardından, kasasına ekstra bir ücret koyacak.
Bu ödemenin kaçınılmaz olduğu aktarılan haberin detaylarında sarı kırmızılıların primi kasasına koymasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
15 NİSAN'DA KARAR ALINACAK
Geçtiğimiz günlerde Belçika basını, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Brugge'ün matematiksel olarak şampiyon olması nedeniyle, ligin tescil edileceğini açıklamıştı.
Bunun ardından UEFA ani bir atak yaparak Avrupa'da, futbol federasyonlarına özel bir mektup gönderdi ve erken tescil edilen liglerin şampiyonlarının Avrupa kupalarına alınmayacağını belirtti. Belçika Ligi yöneticileri, son kararını 15 Nisan'da verecek.
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 11:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sürpriz! Mbaye Diagne Galatasaray'a para kazandıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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