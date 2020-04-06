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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Sürpriz! 'a para kazandıracak

Sürpriz! Mbaye Diagne Galatasaray'a para kazandıracak

'da son dakika gelişmesi... Sezon başında Belçika temsilcisi 'a kiralanan Senegal'li golcü için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Senegal basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, sezonun sona ermesinin ardından Diagne için prim kazanabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a müjdeli haber geliyor... Belçika temsilcisi , 2019-20 sezonu sonunda şampiyonluğunu ilan etmenin eşiğinde. Senegal basınında yer alan habere göre mavi-siyahlı kulüp, şampiyonluğun resmiyet kazanması halinde sarı kırmızılılara para ödeyecek.

Sezonun sona ermesiyle beraber 'yi Galatasaray'a geri göndermeye hazırlanan Club Brugge, Senegalli golcü için sarı kırmızılı kulübe hala para ödüyor. Öte yandan Senego.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Club Brugge'ün Jupiter Lig'de resmen şampiyon olmasının ardından, kasasına ekstra bir ücret koyacak.

Bu ödemenin kaçınılmaz olduğu aktarılan haberin detaylarında sarı kırmızılıların primi kasasına koymasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

15 NİSAN'DA KARAR ALINACAK

Geçtiğimiz günlerde Belçika basını, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Brugge'ün matematiksel olarak şampiyon olması nedeniyle, ligin tescil edileceğini açıklamıştı.

Bunun ardından UEFA ani bir atak yaparak Avrupa'da, futbol federasyonlarına özel bir mektup gönderdi ve erken tescil edilen liglerin şampiyonlarının Avrupa kupalarına alınmayacağını belirtti. Belçika Ligi yöneticileri, son kararını 15 Nisan'da verecek.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 11:25
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