Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Falcao transfer haberlerine böyle yanıt verdi! "Ayrılmak..."

'da Falcao ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi!

Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi!

'ın Kolombiyalı golcüsü 'nun takımları ile görüşmesi yaptığı iddia ediliyordu. Yıldız futbolcu hakkındaki haberlere "Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim" diyerek yanıt verdi.

'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan , son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.

Geçtiğimiz günlerde basınında, Kolombiyalı forvet için 'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!

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  1. 06.04.2020
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