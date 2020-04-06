Galatasaray'da Falcao ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Katar takımları ile transfer görüşmesi yaptığı iddia ediliyordu. Yıldız futbolcu hakkındaki haberlere "Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim" diyerek yanıt verdi.
Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:
Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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