Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme
Beşiktaş resmi Twitter hesabından ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermeli bir paylaşımda bulundu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 Tarih programında sorulan, "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" soru için Beşiktaş, Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığını etiketledi.
Beşiktaş kulübünün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
TRT'de yayınlanan 3'te 3 Tarih isimli yarışma programında sorulan bir soruyu paylaşan siyah beyazlı kulübün resmi twitter hesabı büyük etkileşim aldı.
Paylaşımda "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulduğu görsel yer aldı. Beşiktaş twitter hesabı görseli paylaşırken ise "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etkiletledi.
Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz? ?? @tcmeb pic.twitter.com/qURf1G1z2v— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 7, 2020
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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