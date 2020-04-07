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07 Nisan 2020, Salı
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'tan ve 'a gönderme

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme

resmi Twitter hesabından ezeli rakipleri ve 'a göndermeli bir paylaşımda bulundu. 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 Tarih programında sorulan, " tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" soru için Beşiktaş, Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığını etiketledi.

kulübünün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'de yayınlanan 3'te 3 Tarih isimli yarışma programında sorulan bir soruyu paylaşan siyah beyazlı kulübün resmi twitter hesabı büyük etkileşim aldı.

Paylaşımda " tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulduğu görsel yer aldı. Beşiktaş twitter hesabı görseli paylaşırken ise "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek 'nın hesabını etkiletledi.

  1. 08.04.2020
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