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08 Nisan 2020, Çarşamba
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dünden hazır

Luyindama dünden hazır

, 'den ' sezon' için 28 kişilik kadroda değişiklik olup olmayacağı ile ilgili bilgi talep etti.

, 'den ' sezon' için 28 kişilik kadroda değişiklik olup olmayacağı ile ilgili bilgi talep etti. TFF'den ise bu konuda 'nın alacağı kararların izleneceği cevabı verildi. İdmanlara başlayan 'nın sakatlığını tamamen atlattığı, "kadro revizyonu" çıkarsa kalan haftalarda oynamaya hazır olduğu bildirildi.
  1. 8.4.2020
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